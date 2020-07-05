Буславець розповіла про проблему ринку електроенергії через рік його роботи

Через рік після запуску ринку електроенергії тимчасова виконувачка обов’язків міністра енергетики Ольга Буславець в інтерв’ю Радіо Свобода прокоментувала його роботу.

Чиновниця оцінює закон про ринок електроенергії, до написання якого мала «прямий стосунок» як ринковий та європейський, але відповідальність за його імплементацію покладає не лише на уряд, а й на регулятор – Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

«Після того, як запрацював ринок, по-перше, у нас не було вирішено два ключових завдання старої моделі ринку – не були погашені старі борги, 28 мільярдів гривень взаємних боргів, які в тому числі не виплачені генерації, а це відсутність інвестицій в їх розвиток, і в нас не було скасоване перехресне субсидіювання, яке, звичайно, в ринкових умовах є тягарем для ринку. Це повинен був вирішити регулятор, звичайно. На жаль, цього не відбулося. Тому ми увійшли з двома такими проблемами ринку», – пояснила Буславець.

Вона додала, що в перші місяці після ухвалення ціни відхилялися від прогнозованих, але уряд вжив запобіжних заходів, щоб не допустити значного стрибка.

«Але після того, як восени регулятором було ухвалено ряд рішень стосовно адміністративних обмежень, продажу електроенергії за певною ціною, відбулося коливання ціни, яке не відповідало ринковим підходам. І це також вплинуло на всю генерацію і сьогоднішні багатомільярдні борги, які накопичувалися вже в цьому році, є наслідком усіх рішень. Тому я вважаю, що, звичайно, без активної і зваженої позиції регулятора неможливо у повному обсязі усунути ті виклики і кризові явища, які на сьогодні ми маємо», – підсумувала голова Міненерго.

Новий ринок електроенергії в Україні запрацював з 1 липня 2019 року.