Зеленський затвердив схему ротації членів НКРЕКП до 2025 року

Президент України Володимир Зеленський затвердив схему ротації членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), до 2025 року. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента 1 липня.

«Затвердити таку схему ротації членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, які перебували на посаді станом на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг», – йдеться в указі.

Згідно з документом, першою (до 1 липня 2020 року) ротація застосовується до члена комісії Олени Антонової.

Ще через рік ротація торкнеться Оксани Кривенко (до 1 липня 2021 року), далі – Олексія Магди (до 1 липня 2023 року), потім Ольги Бабій і Дмитра Коваленка (до 1 липня 2024 року), а потім – Руслана Кайдаша і Валерія Тарасюка (до 1 липня 2025 року).

За повідомленням на сайті комісії, НКРЕКП здійснює державне регулювання з метою досягнення балансу інтересів споживачів, суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, і держави, забезпечення енергетичної безпеки, європейської інтеграції ринків електричної енергії та природного газу України.