Буславець розповіла, чи вдається виконати вимогу Шмигаля

Енергетична сфера «дуже інертна», заявила виконувачка обов’язків міністра енергетики Ольга Буславець в інтерв’ю Радіо Свобода. Таким чином вона відповіла на питання, чи можна витягнути енергетичну сферу з кризи, як того вимагає прем’єр Денис Шмигаль.

«Енергетична сфера дуже інертна. Як наприкінці минулого року почали накопичуватися борги, критичні проблеми, так і крок за кроком, який ми робимо, він веде, звичайно, до покращення ситуації, але дуже швидко показати результат і виправити ситуацію, яка накопичилася за 9 попередніх місяців, або діяльності, яку потрібно було робити інакше, або бездіяльності, я можу сказати, що неможливо дуже швидко показати», – сказала Буславець в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

За її словами, міністерство робить «усе необхідне і, повірте, навіть більше, можливо, ніж будь-хто інший».