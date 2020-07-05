Треба бути на дві голови вище за чоловіка – голова Міненерго про сексизм в галузі

Тимчасова виконувачка міністра енергетики Ольга Буславець розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода, як це – бути першою жінкою на її посаді.

На питання про те, чи їй доводилося стикатися з сексизмом в роботі, урядовиця відповіла коротко.

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«Для того, щоб бути сприйнятою у цій чоловічій галузі, звичайно, потрібно бути на дві голови вище будь-якого чоловіка. Тому дійсно потрібно було дуже багато працювати і бути висококваліфікованим фахівцем для того, щоб тебе сприймали, щоб тебе в галузі підтримували, ти міг ухвалювати рішення, які підтримувалися б і виконувалися б, і було розуміння, для чого це робиться, та була би відповідна довіра від галузі», – сказала вона.

Буславець очолила Міністерство енергетики та захисту довкілля (згодом – Міністерство енергетики) за рішенням уряду 16 квітня 2020 року. Перед тим її призначення мала розглядати Верховна Рада на своєму засідання 30 березня, але в останній момент питання зняли з голосування на вимогу президента Володимира Зеленького.

Вона перша жінка на цій посаді в історії України.