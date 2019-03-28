Вирок росіянці Марії Бутіній у США оголосять наприкінці квітня

Федеральний суд у Вашингтоні призначив дату винесення вироку – 26 квітня – у справі росіянки Марії Бутіної, яка визнала себе секретним агентом Кремля.

Бутіна з’явилася 28 березня у суді ненадовго, під час засідання не виступала.

Бутіна є засновницею російського руху «Право на зброю». Росіянку затримали в США 15 липня 2018 року. Її звинувачують у спробах налагодити контакт між президентами Росії і США в обхід офіційних каналів.

У грудні 2018 року Бутіна визнала себе винною в змові проти США і погодилася співпрацювати зі слідством. На слуханнях вона заявила, що діяла під керівництвом офіційної особи з Росії та хотіла встановити контакти з республіканцями і Національною стрілецькою асоціацією США. Звинувачення в діяльності як іноземного агента і конспіративній діяльності на користь Росії Бутіна відкинула.

Сторона обвинувачення говорила про зв’язок Бутіної з колишнім російським законодавцем і членом керівництва російського Центрального банку Олександром Торшиним. За три місяці до арешту Бутіної Міністерство фінансів США запровадило проти Торшина фінансові санкції.

У Кремлі звинувачення проти Бутіної назвали «безпідставними».