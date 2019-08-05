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05 Серпень 2019, Київ 22:42
Новини | Міжнародні

Вибух у центрі Каїра: в одному з автомобілів була вибухівка

Правоохоронці заявляють, що в одній з автівок була вибухівка

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Кількість загиблих внаслідок вибуху після зіткнення кількох автомобілів у центрі Каїра зросла до 20, 47 людей отримали поранення. Про це 5 липня повідомили у міністерстві внутрішніх справ Єгипту.

Автомобіль, що рухався зустрічною смугою, зіткнувся з трьома іншими автівками неподалік Національного інституту раку.

У міністерстві уточнили, що в одному авто була вибухівка – його планували використати у терористичній операції. Правоохоронці стверджують, що автомобіль замінувало екстремістське угруповання «Хазм» (Hasm), яке поки не коментувало це звинувачення.

«Хазм» раніше заявляло про багаторазові напади на поліцію та чиновників у Каїрі.

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