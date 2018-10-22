Українські десантники здобули срібло на змаганнях «Кембрійський патруль» у Британії

Українські десантники завоювали срібло на багатонаціональних змаганнях «Кембрійський патруль» (Cambrian Patrol) у Великій Британії. Про це повідомили у міністерстві оборони України 22 жовтня.

«У Великій Британії, неподалік містечка Брекон, на півдні області Повіс в Уельсі, на узвишші масиву «Чорних гір» завершилися щорічні міжнародні навчання «Кембрійський патруль» (Cambrian Patrol). Упродовж тижня 127 команд із 27 країн демонстрували свою майстерність у проходженні 80-кілометрового маршу та у виконанні різних бойових завдань. Українські десантники випередили 13 команд, вісім з яких згодом, зійшли з дистанції», – ідеться у повідомленні.

«Дистанція змінилася з 80 до 95 кілометрів, нам заборонили користуватися приладами навігації і до того ж приготували для нас декілька несподіваних сюрпризів», – розповів капітан української команди.

Змагання Cambrian Patrol проводяться з 1959 року, коли група військовослужбовців Сухопутних військ територіальної оборони Уельсу розробила курс тренувань на вихідні дні, який складався з марш-кидка на довгу дистанцію через Кембрійські гори і завершувався стрільбами на полігоні Сеннібрідж. Із кожним роком на змагання залучається все більше міжнародних учасників.