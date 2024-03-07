У столиці Канади знайшли мертвими 4 дітей і 2 дорослих, поліція затримала 19-річного студента

Поліція столиці Канади Оттави повідомила, що 19-річний студент був заарештований після того, як четверо маленьких дітей і двоє дорослих були знайдені мертвими в будинку в передмісті Барргейвен. Поліція отримала дзвінок о 23:00 увечері 6 березня (це була шоста ранку за Києвом 7 березня).

На місці події поліцейські виявили тіла чотирьох дітей, їхньої 35-річної матері та 40-річного чоловіка, якого правоохоронці назвали «знайомим» родини, який також жив у цьому будинку. Діти були віком від двох з половиною місяців до семи років. Їхнього батька, чоловіка вбитої жінки, знайшли пораненими та доставили до лікарні, він перебуває у тяжкому стані.

Влада заявила, що для вбивства та поранення членів сімʼї, яких начальник поліції Ерік Стаббс описав як «новоприбулих до Канади... родом зі Шрі-Ланки», була використана «гостра зброя».

Підозрюваний, заарештований увечері в день убивства, також походив зі Шрі-Ланки, був «знайомим родини і жив у той час у будинку», сказав Стаббс удень 7 березня, не надавши жодних подробиць про звʼязки між ними.

«Це був безглуздий акт насильства, вчинений проти абсолютно невинних людей», – сказав поліцейський чиновник, описуючи «масове вбивство» як надзвичайно рідкісне або навіть безпрецедентне явище для Оттави.

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив свій «шок і жах» щодо того, що він назвав «жахливою трагедією». Виступаючи на пресконференції, Трюдо сказав: «Очевидно, що наша перша реакція – це шок і жах щодо цього жахливого насильства... І ми очікуємо, що поліція відповідної юрисдикції виконуватиме свою роботу та інформуватиме всіх нас про цю жахливу трагедію».