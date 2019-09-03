Рак наздогнав хвороби серця за кількістю смертей у заможних країнах – дослідження

Рак наздогнав хвороби серця як основна причина смерті у заможних країнах і протягом найближчих кількох десятиліть може стати «наймасовішим вбивцею», якщо поточні тенденції збережуться. Про це мовиться у результатах двох досліджень, опублікованих у медичному журналі The Lancet.

Серцево-судинні захворювання все ще залишаються головною причиною смерті у світі серед дорослих середнього віку – і становлять понад 40% всіх смертей. Однак у країнах з високим рівнем доходу населення рак зараз вбиває вдвічі більше людей, ніж захворювання серця, свідчать результати дослідження.

З приблизно 55 мільйонів смертей у світі в 2017 році близько 17,7 мільйонів були спричинені серцево-судинними захворюваннями, серед яких серцева недостатність, стенокардія, серцевий напад та інсульт. Більшість таких смертей пов’язані з високим кров’яним тиском, високим рівнем холестерину, неправильною дієтою, курінням.

У країнах з високим рівнем доходу загальне лікування статинами, що знижують рівень холестерину, та препаратами артеріального тиску допомогло різко знизити показники серцевих захворювань за останні кілька десятиліть.

Команда Dagenais заявила, що їхні висновки свідчать про те, що більш високі показники смертності від серцевих захворювань у країнах з низьким рівнем доходу можуть бути пов’язані головним чином з низькою якістю медичної допомоги.

Дослідження було опубліковане в журналі The Lancet та представлене на Конгресі Європейського товариства кардіології в Парижі.

Дослідники аналізували дані з таких країн як Аргентина, Бангладеш, Бразилія, Канада, Чилі, Китай, Колумбія, Індія, Іран, Малайзія, Пакистан, Палестина, Філіппіни, Польща, Саудівська Аравія, Південна Африка, Швеція, Танзанія, Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати та Зімбабве.