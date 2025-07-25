Центробанк Росії знову знизив ключову ставку – до 18 відсотків

Рада директорів Банку Росії на липневому засіданні знизила ключову ставку з 20 до 18 відсотків – одразу на 200 базисних пунктів, передає російська служба Радіо Свобода.

Це друге зниження ставки поспіль, воно відбувається на тлі уповільнення зростання економіки, охолодження попиту та зниження інфляції.

У своєму повідомленні Центробанк відзначає скорочення зростання дефіциту робочої сили і зменшення попиту на неї, зниження зростання зарплат. Економісти фіксують уповільнення російської економіки від початку року після її перегріву через зростання військового виробництва.





З жовтня по квітень ключова ставка трималася на найвищому з початку 2000-х рівні – 21 відсоток. У 2021 році, перед повномасштабним вторгненням в Україну, вона знижувалася до 4,5 відсотків.

Від рівня ставки залежить відсоток, яким Центробанк кредитує російські банки. Що дорожче банкам коштують гроші, то дорожчі їхні кредити для бізнесу та населення. Високий рівень відсотків знижує споживання та зростання економіки, але утримує інфляцію.

У червні російський Центробанк повідомив про зниження ключової ставки по кредитах із 21% до 20%.