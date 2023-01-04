Організатори CES не допустили російські компанії на головну технологічну виставку світу

Російські компанії не представлені на найбільшій світовій виставці нових технологій CES, яка відкрилася в американському Лас-Вегасі, повідомляє Бі-Бі-Сі. Представник організаторів виставки Гері Шапіро підтвердив, що цього року російські компанії отримали відмову щодо участі через політичну ситуацію.

Шапіро також заявив, що рішення відмовити потенційним російським учасникам було ухвалене не через політику США, а передає позицію самих організаторів виставки. Натомість на виставці буде представлено понад 10 українських технологічних компаній. Він наголосив, що CES готова приймати російські компанії, які після початку війни в Україні релокувалися до інших країн.

У виставці-ярмарку електронних технологій та інновацій CES у Лас-Вегасі щороку беруть участь понад три тисячі компаній з усього світу, від технологічних гігантів до стартапів. Торік її відвідали близько 40 тисяч людей, що вважалося низьким показником через пандемію коронавірусу: у допандемійні часи кількість відвідувачів складала близько 200 тисяч щороку, і 2023 року організатори сподіваються повернутися до колишніх цифр. Для широкої публіки виставка відкриється 5 січня, але для журналістів та фахівців вона вже працює.

Раніше російські розробники регулярно показували свої досягнення на CES.