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ОВА: троє дітей, поранених через удар по Чаплиному, перебувають у тяжкому стані

Загалом через ракетний удар РФ по селищу Чаплиному на Дніпропетровщині 24 серпня загинули 25 людей, ще 31 людина зазнала поранення

Через ракетний удар по селищу Чаплиному на Дніпропетровщині поранені четверо дітей, троє з них – у тяжкому стані, повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров’я обласної військової адміністрації Тетяна Квітницька.

За її словами, діти – у стані стресу. Також вони мають мінно-вибухові травми, опіки, переломи кінцівок.

Як розповіла Квітницька, серед поранених дорослих є тяжкі пацієнти та пацієнти в стані середньої тяжкості. Поранення – однотипні, зокрема осколкові ураження. Є гострі реакції на стрес.

«Черепно-мозкові травми, переломи кінцівок, велика кількість пацієнтів – з вибухово-осколковими пораненнями як м’яких тканин, так і кісток, маємо опікові травми. Всі отримали необхідну допомогу», – сказала вона.

Потерпілих лікують у кількох медичних закладах області. Усім необхідним забезпечені, розповіла вона.

Водночас 25 серпня обласна станція переливання крові оголосила про потребу в донорах усіх груп. Кров приймають у трьох містах області Дніпрі, Кривому Розі та Камянському.

Загалом через ракетний удар РФ по селищу Чаплиному на Дніпропетровщині 24 серпня загинули 25 людей, ще 31 людина зазнала поранення.

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