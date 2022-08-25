ОВА: троє дітей, поранених через удар по Чаплиному, перебувають у тяжкому стані

Через ракетний удар по селищу Чаплиному на Дніпропетровщині поранені четверо дітей, троє з них – у тяжкому стані, повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров’я обласної військової адміністрації Тетяна Квітницька.

За її словами, діти – у стані стресу. Також вони мають мінно-вибухові травми, опіки, переломи кінцівок.

Як розповіла Квітницька, серед поранених дорослих є тяжкі пацієнти та пацієнти в стані середньої тяжкості. Поранення – однотипні, зокрема осколкові ураження. Є гострі реакції на стрес.

«Черепно-мозкові травми, переломи кінцівок, велика кількість пацієнтів – з вибухово-осколковими пораненнями як м’яких тканин, так і кісток, маємо опікові травми. Всі отримали необхідну допомогу», – сказала вона.

Потерпілих лікують у кількох медичних закладах області. Усім необхідним забезпечені, розповіла вона.

Водночас 25 серпня обласна станція переливання крові оголосила про потребу в донорах усіх груп. Кров приймають у трьох містах області Дніпрі, Кривому Розі та Камянському.

Загалом через ракетний удар РФ по селищу Чаплиному на Дніпропетровщині 24 серпня загинули 25 людей, ще 31 людина зазнала поранення.