Глава МЗС Польщі запропонував призначити посла Генсекретаря ООН з питань України

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович запропонував призначити спеціального посла генерального секретаря ООН з питань України. Про це він заявив у інтерв’ю виданню Handelsblatt.

Чапутович також вважає, що у нормандському форматі мають брати участь США і ЄС.

«Німеччина і Франція можуть вважати, що вони представляють Європу, але на нашу думку, так не є. Нас можуть представляти лише європейські установи, в цьому випадку Верховний представник (ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки – ред.), а не інші країни», – зазначив міністр.

Він додав, що проти Росії потрібно діяти більш рішуче.

«Нам потрібні більш рішучі дії проти Росії з боку ЄС і НАТО. Тут головне питання «Північного потоку – 2»: трубопровід руйнує ефект санкцій. «Північний потік – 2» вбиває Україну. Якщо припиниться транзит російського газу через Україну, країна не тільки втратить значний дохід, але, перш за все, гарантію захисту від подальшої російської агресії», – заявив Чапутович.

Україна називає проект «Північний потік-2» суто політичним, без економічного обґрунтування, і закликає заблокувати його будівництво. Київ підтримують у цьому і деякі європейські країни, а також США. На їхню думку, газогін має на меті збільшити залежність Європи від російського газу і водночас позбавити російського газового транзиту Україну і деякі східноєвропейські держави, тим самим зробивши їх вразливими перед російським газовим шантажем.

Тим часом низка країн-членів Європейського союзу, в першу чергу Німеччина, компанії з яких беруть участь у будівництві газопроводу, підтримує «Північний потік-2» і говорить про нього як про «суто економічний проект». Але при цьому канцлер Німеччини Анґела Меркель останнім часом заявляє, що робота нового газопроводу буде можлива лише в разі, якщо Росія не припинить транзит газу через Україну.