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Обстріл Часового Яру: під завалами можуть перебувати ще 24 людини, рятувальна операція триває

Наслідки російського обстрілу міста Часів Яр на Донеччині, 10 липня 2022 року

Голова Донецької обласної військової обласної адміністрації Павло Кириленко повідомив, що внаслідок удару по Часовому Яру під завалами багатоповерхівки можуть перебувати ще 24 людини, рятувальна операція триває.

«15 загиблих виявили рятувальники під завалами багатоповерхівки у Часовому Ярі, яку російські окупанти уразили ракетами вчора ввечері. П'ятеро осіб вдалося врятувати. Ще з кількома людьми, які опинилися під завалами, встановили та підтримують мовний контакт. За різними оцінками, там можливе перебування ще 24 осіб, серед яких 9-річна дитина», – повідомив у телеграмі Кириленко.

За його даними, рятувальники ДСНС розібрали близько 99 тонн зруйнованих елементів будинку.

Російські війська ввечері 9 липня атакували ракетами з «Ураганів» житловий будинок у місті Часів Яр. За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, у будинку повністю знищено два під’їзди – під завалами опинилися щонайменше 30 людей.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

Населений пункт Часів Яр розташований між Костянтинівкою та Бахмутом.

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