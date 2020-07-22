Чехія: кількість хворих на COVID-19 знову росте

Кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 в Чеській республіці за період від початку епідемії сягнула 14 160 людей. Лише минулого понеділка 169 осіб були інфіковані – це найбільша добова кількість за період від кінця червня.

За повідомленням міністерства охорони здоров’я Чехії, найбільше випадків захворювання зареєстровано на півночі країни в Ліберецькому краї, на сході Морави, зокрема, в місті Злін, а також в Остраві – крупному промисловому центрі на північному сході країни.

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Враховуючи актуальну ситуацію, міністерство охорони здоров’я в районах спалаху COVID-19 знову запроваджує низку запобіжних заходів, зокрема, обов’язок закривати захисною маскою обличчя в закладах охорони здоров’я, соціальної опіки, а також в аптеках, заборону проводити масові заходи за участі більше, ніж 100 осіб, а також обмежити в рамках можливого зустрічі з родичами.

Як запобіжний захід чеська влада залишила в силі обов’язок носити захисну маску в празькому метро. Це стосується як власних громадян країни, так і іноземців.