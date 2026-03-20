Чехія: підпал цеху компанії, яка робить ракети для України, розслідують як теракт

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш написав у мережі X 20 березня, що пожежа на території промислового цеху в місті Пардубіце за 100 кілометрів на схід від Праги розслідується як теракт.

З аналогічною заявою виступив і міністр внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар. З його ініціативи організовано роботу кризового штабу.

Президент Чехії Петро Павел написав у X, що він «стежить» за подіями у Пардубіце.

Внаслідок пожежі згорів один із цехів компанії LPP Holding, яка випускає безпілотні системи, в тому числі такі, що постачаються в Україну. Пожежа також сталася в її офісі. У грудні 2025 року компанія показала крилату ракету Narwhal з дальністю польоту понад 600 кілометрів, яку планувалося передати ЗСУ.

Відповідальність за напад взяла на себе раніше невідома «Фракція землетрусу». Угруповання пов’язує свої дії з протестом проти виробництва на об'єкті в Пардубіце зброї для Ізраїлю та «геноцидом проти Палестини, Ірану та Лівану». За день до підпалу вона зареєструвала сайт в інтернеті, а після інциденту – телеграм-канал. У ньому було опубліковано відео, на якому дві особи підпалюють ангар із майстернями компанії. Представники LPP Holdings заявили, що у 2023 році компанія хотіла брати участь в оголошеному ізраїльською компанією Elbit тендері, але його було скасовано.

LPP Holding підтвердила, що «на одному з її об’єктів» сталася пожежа і відмовилася «спекулювати про причини або обставини інциденту».

Начальник поліції Чехії Мартін Вондрашек заявив, що повідомлення про пожежу було отримане невдовзі після четвертої ранку. Після цього повідомлення про подію було розіслане журналістам кількох чеських ЗМІ з поштової скриньки, зареєстрованої на тому ж домені, що і сайт «Франції землетрусу». За словами Вондрашека, у рамках розслідування проводиться, зокрема, піротехнічна експертиза.