У Чехії на будівлі Сенату вперше вивісили прапор Тибету

У день міжнародної акції «Прапор для Тибету» на будівлі Сенату, вищої палати парламенту Чехії, був встановлений тибетський прапор.

«Відповідно до рішення голови Сенату Мілоша Вистрчіла на будівлі Вальдштейнського палацу вперше був встановлений тібетський прапор», – мовиться у заяві Сенату. Цим символічним актом чеські сенатори нагадують про жертви народного повстання, яке було придущене в столиці Тибету Лхасі 62 роки тому.

«Прапор для Тибету» й інші подібні акції не є порожніми жестами. Громадська і політична підтримка з вільного світу для для тибетців є важливою», – стверджує голова чеського Сенату Мілош Вистрчіл.

Прапор Тибету сьогодні встановили і на будівлі мерії Праги, а також у багатьох інших чеських містах.

Як зазначив мер чеської столиці Зденєк Гржіб, тибетський прапор – «це символ того, що Прага не мусить мати за всяку ціну контакти з комуністичною диктатурою Китайської Народної Республіки». На його думку, прапор Тибету у Празі – «це є форма симпатії з боку нашої країни».

Чехи приєднуються до міжнародної акції «Прапор для Тибету» з 1996 року. Як повідомило громадське об’єднання «Лунгта» (воно має на меті знайомити чеську громадськість із життям і культурою тибетців – ред.), торік у Чехії до акції «Прапор для Тибету» приєдналися 844 міста і селища.