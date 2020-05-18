МЗС Чехії вшанувало жертв депортації кримських татар

Міністерство закордонних справ Чехії вшанувало 76-ту річницю депортації кримських татар у 1944 році. Про це повідомили у посольстві Чехії в Україні.

«З близько 200 тисяч осіб, здебільшого жінок, дітей та людей похилого віку, майже половина померла внаслідок хвороб та голоду. 1989 року репресії тимчасово припинилися, але в останні роки вони знову повернулися до Криму. Після того, як у 2014 році Російська Федерація анексувала Крим, розпочалася хвиля політично мотивованого переслідування кримських татар. Було заборонено діяльність Меджлісу, парламенту кримськотатарського народу, силові структури перейшли до жорстких репресій та ув’язнень тих, хто постав проти російської агресії. Тисячі кримських татар були змушені залишити свої домівки та переселитися до інших частин України або за кордон. У Росії та Криму залишаються десятки кримськотатарських в’язнів», – мовиться у повідомленні.

Як наголосили у заяві, ситуація в окупованому Криму і надалі погіршується, а заклики та рекомендації міжнародних організацій Росія ігнорує.

«Масштабне порушення прав кримських татар та інших мешканців і далі продовжується. Окрім цього, суворо обмежується свобода слова, і всупереч міжнародному праву окупаційна адміністрація примушує населення до військової служби», – заявили у посольстві.

МЗС вшановує жертв депортації та висловлює підтримку кримськотатарському народу у боротьбі за свою права.

«Водночас, міністерство засуджує сучасну агресивну політику Росії щодо України та політично мотивоване переслідування кримських татар», – мовиться у заяві.

Чехія вкотре закликає Росію виконати свої міжнародні зобов’язання, поважати права мешканців окупованих територій, звільнити політичних в’язнів та деокупувати Крим.

Щорічно 18 травня в Україні згадують трагічні події 1944 року, коли корінний кримськотатарський народ радянська влада вислали за межі півострова до Центральної Азії. Всього були депортовані понад 180 тисяч людей. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.