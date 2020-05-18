У Києві проходить автопробіг до річниці депортації кримських татар

У Києві 18 травня проходить автопробіг у пам'ять про жертв депортації та геноциду кримськотатарського народу. Його організували переселенці з анексованого Росією Криму.

«Цього року карантинні обмеження не дозволяють зібратися нам на традиційний жалобний мітинг на центральних площах міст. Уже сьомий рік після окупації Криму ми, вимушені переселенці, не можемо зібратися у себе на батьківщині. Тому на 76-у річницю геноциду кримських татар ми пропонуємо всім охочим приєднатися до автопробігу пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу», – зазначили раніше організатори.

Раніше президент України Володимир Зеленський у річницю геноциду кримськотатарського народу висловив сподівання на повернення анексованого Росією Кримського півострова під контроль України, а кримських татар – до рідних домівок.

З 18 травня в Україні стартує тиждень солідарності з кримськотатарським народом – «Спільний біль. Спільна історія», що включає в себе низку правозахисних і медіапроєктів, присвячених річниці геноциду кримськотатарського народу.

Щорічно 18 травня в Україні згадують трагічні події 1944 року, коли корінний кримськотатарський народ радянська влада вислали за межі півострова до Центральної Азії. Всього були депортовані понад 180 тисяч людей. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.