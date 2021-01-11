Експрезидент Чехії Вацлав Клаус відмовляється від вакцини проти COVID-19 і критикує заходи уряду

Колишній президент Чеської республіки Вацлав Клаус взяв участь у демонстрації, учасники якої висловили протест проти запроваджених урядом заходів у боротьбі з коронавірусом.

«Потрібно припинити односторонній диктат влади», – заявив Клаус у своєму виступі, додавши при цьому, що сам він від вакцини проти COVID-19 відмовляється.

«Ми хочемо повідомити уряд і сказати це чітко і однозначно: цього вже було досить. Вже було досить всіх цих заборон і наказів, які принциповим шляхом утискають наше життя», – наголосив на демонстрації Клаус.

При цьому він вважає, що від коронавірусу «жодної чарівної вакцини не існує».

«Вакцинація не повинна бути обов’язковою», – заявив чеський експрезидент.

Натомість нинішній чеський президент Мілош Земан закликав свого попередника Вацлава Клауса все ж вакцинуватися: «Прийми вакцину, Вацлаве, інакше у своєму віці (Вацлав Клаус 1941 року народження – ред.) ризикуєш, що ковід тебе наздожене».

Як повідомляють ЗМІ, багато учасників демонстрації включно з експрезидентом Вацлавом Клаусом не мали на собі захисних масок, не дотримувались 2-метової дистанції між собою – правил, які є чинними в Чехії під час надзвичайного стану.

Демонстрацію під назвою «Відкриймо Чехію» скликала ініціативна група чехів, які намагаються захистити від краху закриті під час кризи ресторани. Учасники демонстрації тримали в руках чеські прапори, а також транспоранти з написами «Ми не вівці», «Стоп ковід-тиранію».

За даними Університету Джонса Гопкінса, від початку пандемії у Чехії виявили понад 830 тисяч інфікованих коронавірусом, померли більш ніж 13 тисяч.