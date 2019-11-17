У Чехії відбулися заходи до 30-річчя Оксамитової революції

У столиці Чехії Празі 17 листопада відбулися заходи, присвячені 30-річчю Оксамитової революції, яка принесла чехам і словакам свободу, а також змінила мапу Європи. Рушійною силою подій 1989 року стали передусім студенти. Під гаслом «Коли – як не зараз? Хто – як не ми?» вони вийшли на демонстрацію в Празі з вимогою проведення демократичних змін в країні.

Важливу історичну подію сьогодні згадують по всій Чехії. Зокрема, в Празі відбулась масштабна «Оксамитова хода». Мітинги й концерти з нагоди пам’ятного дня зібрали в центрі столиці Чехії десятки тисяч людей. До заходів долучилися відомі чеські громадські діячі, актори, співаки.

Серед головних героїв Оксамитової революції згадували Вацлава Гавела – лідера революції, майбутнього президента Чехословаччини, потім – Чеської Республіки.

А от чинний чеський президент Мілош Земан участі у заходах не брав. Раніше він заявив, що згадуватиме події листопада 1989 року вдома.

16 листопада у Празі близько чверті мільйона людей вийшли на акцію протесту проти голови уряду Андрея Бабіша в переддень річниці Оксамитової революції. Демонстранти, серед яких були й колишні дисиденти та учасники подій 1989 року, також критикували президента Мілоша Земана, якого, як і Бабіша, називали непридатним для посади.