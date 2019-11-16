У Чехії сотні тисяч протестували проти прем’єра напередодні річниці Оксамитової революції

У столиці Чехії Празі близько чверті мільйона людей вийшли на демонстрацію протесту проти голови уряду Андрея Бабіша в переддень свята 30-ліття демократичної Оксамитової революції, що почалася 17 листопада 1989 року.

Промовці на мітингу, серед яких були й колишні дисиденти і учасники подій 1989 року, також критикували й президента Мілоша Земана, якого, як і Бабіша, називали непридатним для його посади.

Демонстранти вважають, що Бабіш, мільярдер-популіст, якого називають олігархом, становить загрозу демократії в країні.

Організатором демонстрації є громадське об’єднання «Мільйон митей для демократії». https://www.milionchvilek.cz/ Голова об’єднання Мікулаш Мінарж, зокрема, заявив: «У першу чергу ми хочемо політиків, які б поважали демократичні правила й інституції, не брехали, не крали, на залякували і не мали конфлікту інтересів».

Мінарж висунув Бабішеві вимогу до 31 грудня позбавитись його компанії «Agrofert» – концерну в галузях сільського господарства, виробництва харчопродуктів, хімічної промисловості і засобів інформації, що охоплює понад 250 фірм, головно в низці центральноєвропейських країн, – і звільнити з посади міністра юстиції Марію Бенешову, яка, як і прем’єр, представляє в уряді владну популістську партію ANO. В разі невиконання вимог активісти вимагатимуть відставки прем’єра.

Вимоги демонстрантів у своїх виступах підтримали відомі чеські актори, співаки, музиканти, громадські активісти. Кількість учасників акції, що відбулася на Летні – пагорбі з великою лукою в центральній частині Праги, традиційному місці масових зібрань, – оцінюють числами від 200 тисяч до 300 тисяч осіб.

64-річного Бабіша звинувачують у шахрайствах, зокрема, з сільськогосподарськими фондами Європейського союзу, що призначені для дрібних і середніх підприємців – Бабіш брав їх для окремих менших компаній із його багатомільярдного концерну, – а також у конфлікті інтересів як прем’єра і великого підприємця, що також стало предметом розслідування на рівні Євросоюзу.

Ставши прем’єром, він формально перевів акції «Агроферту» на два довірчі фонди – але в них він залишається бенефіціаром і, за словами критиків, на практиці керує своїм концерном сам.

Після призначення ним Бенешової на чоло Міністерства юстиції кримінальні справи проти нього в Чехії були закриті.

Бабіш заявляє, що не чинив нічого незаконного і в відставку не збирається.

Андрей Бабіш створив свою партію, рух ANO («Так»), 2012 року під гаслами популізму і боротьби з корупцією. Її офіційне гасло – «Так, буде краще». Вже на парламентських виборах 2013 року вона стала другою найпотужнішою і ввійшла до коаліційного уряду. На виборах 2017 року партія набрала найбільше голосів і очолила уряд, а Бабіш став прем’єр-міністром.