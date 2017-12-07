Вперше уряд Чехії очолив олігарх і мільярдер

Прага – Президент Чехії Мілош Земан призначив олігарха і мільярдера Андрея Бабіша головою уряду Чехії. Вперше за майже 25-річну історію незалежної Чеської Республіки на чолі уряду країн став великий підприємець, чиє набуте багатство привертає велику увагу співвітчизників. Радіо Свобода зібрало у Празі реакції на це призначення.

Останнім часом ім’я Андрея Бабіша – мільярдера і другого найбагатшого громадянина Чехії – постійно звучить у медіа. Бабіш як засновник і лідер популістського політичного руху ANO (в перекладі абревіатура означає «Акція невдоволених громадян») здобув переконливу перемогу на парламентських виборах у жовтні. І тепер саме йому президент Чехії Мілош Земан доручив очолити уряд.

Цей крок викликав скепсис у багатьох лідерів політичних партій. Переважна більшість з них відмовляється співпрацювати з Бабішем- політиком, який досі не очистив своє ім’я від підозр щодо нібито «нечистого» походження його грошей і майна. Лише комуністи не виключають своєї підтримки руху ANO.

Президент Земан теж вже офіційно заявив, що підтримує Андрея Бабіша і буде підтримувати далі. Навіть попри можливі проблеми через несприйняття Бабіша партіями, які пройшли до чеського парламенту, формувати з ним коаліцію.

Співпраця і взаємна підтримка по нині вже виразній лінії «президент – прем’єр» викликає у фахівців занепокоєння щодо зовнішньої політики Чехії, оскільки Бабіш показав себе виразним євроскептиком під час виборчої кампанії.

Це поєднання, звичайно, може посунути Чеську Республіку трохи більше до того, чого домагається президент Мілош Земан – це означає кращі економічні й політичні відносини з Росією та Китаєм

«Гадаю, що це поєднання, звичайно, може посунути Чеську Республіку трохи більше до того, чого домагається президент Мілош Земан – це означає кращі економічні й політичні відносини з Росією та Китаєм. З іншого боку, думаю, що Бабіш є політиком, в інтересах якого мати добрі відносини з ЄС, тобто він, крім того, що є політиком, є також великим підприємцем, фірми якого працюють в Німеччині, Франції, Нідерландах. Тому він точно не хотітиме створювати враження, що схиляється до східної орієнтації президента Земана. Навіть гадаю, що в певний момент між ними може виникнути суперечка, якби Земан тиснув на східну орієнтацію надто сильно», – сказав Радіо Свобода відомий чеський політолог Їржі Пеге.

Виглядає так, що новопризначений прем’єр буде змушений формувати уряд меншості, та він вже заявив, що має 15 кандидатів на міністерські крісла – це люди, які є, так би мовити, фахівцями поза політикою, технократами, і 13 грудня проситиме парламент схвалили склад уряду.

А спосіб для реалізації своєї програми прем’єр Бабіш сформулював вже давно, ще на початку політичної кар’єри, всім відома його теза: «Країною потрібно керувати так, як фірмою».

Призначення Бабіша на посаду прем’єра сталося всього лиш за місяць перед виборами президента Чехії, які мають відбутись 12-13 січня наступного року.

На обрання Мілоша Земана президентом матиме передусім вплив стан його здоров’я

Та на думку чеського політолога Їржі Пеге, на президентські вибори це суттєво не вплине: «Гадаю, що великого впливу це не матиме. Думаю, що на обрання Мілоша Земана президентом матиме передусім вплив стан його здоров’я, який, здається, є поганим, хоча його оточення стверджує, що у президента – прекрасне здоров’я. Але кожний, хто його бачить, може створити свій власний образ, і саме це матиме на президентські вибори найбіліший вплив, на шанси Земана переобратися. Те, що говорить Земан, є складовою його стандартного політичного озброєння, і його прихильники можуть йому це пробачити. Але те, що багато чехів не прощають, є нездатність президента достойно представляти країну», – зауважує політолог.

Також щодо зовнішньої політики, зокрема, чесько-українських відносин, Андрей Бабіш, ймовірно, буде більш обережним, аніж президент Земан, який цієї осені заявляв, зокрема, що санкції проти Росії не працюють і що анексія українського Криму Росією є «доконаним фактом», а Києву, мовляв, треба погодитись на «компенсацію» з боку Москви.

Бабіш буде більш обачливий. Він не хоче створити в Європі про себе такий самий образ, який має Європа про президента Земана. Про Україну взагалі не буде говорити

«Думаю, що стосується пана Бабіша, то він буде більш обачливий. Він не хоче створити в Європі про себе такий самий образ, який має Європа про президента Земана. Востаннє він прославився тим, що сказав в Європейському парламенті, що, можливо, за Крим можна провести торговий обмін з Росією, щоб Росія заплатила Україні. Тобто, це є те, з чим Бабіш не хоче публічно виступати. Гадаю, що з тактичних міркувань він швидше притримується того, що про Україну взагалі не буде говорити», – каже професор Пеге в інтерв’ю.

Але все ж української теми Андрею Бабішові обійти не вдається. Саме з його вуст вже лунало, що Чехії потрібні робочі руки, багато робочих рук з України, Словаччини та Польщі.