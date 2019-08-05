Чехія: мерія Праги вивісила веселковий прапор на підтримку гей-спільноти

Міська адміністрація столиці Чехії Праги вивісила зранку 5 серпня на будівлі мерії веселковий прапор, що символізує рух сексуальних меншин. Символічним жестом представники мерії відкрили перший день фестивалю «Prague Prіde 2019», призначений представникам нетрадиційної орієнтації та їхнім однодумцям.

В акції взяли участь голова мерії міста Зденєк Гржіб, його заступник Петр Глубучек, член міської ради Гана Тршештікова та директорка празького Прайду-2019.

«Мерія Праги вирішила вивісити прапор ЛГБТ-спільноти на будівлю міськадміністрації. На мою думку, це правильний жест, яким ми хочемо символічно підтримати сексуальні меншини в країнах, де їхні права значно обмежені, або де їх переслідують. Прага – відкрите і толерантне місто до всіх, хто до нього завітає із добрими намірами. Ми надаємо цьому фестивалю таку ж допомогу як і всім іншим, що відбуваються в нашому місті», – сказав мер Праги Зденєк Гржіб, який, як і минулого року, планує взяти участь у гей-ході.

За його словами, одностатеві пари у Чехії повинні мати можливість юридично укладати шлюб.

Директорка фестивалю Гана Кулганкова у своїй промові зазначила, що прапор на будівлі міської ради – це дуже важливий крок для всієї ЛГБТ-спільноти.

«Щороку до Праги приїздить тисячі геїв, лесбійок та транс-людей, тут вони почуваються в безпеці, почуваються природньо. Я дуже рада, що ми даємо їм цю можливість завдяки нашим союзникам та політикам», – повідомила Кулганкова.

Цього року фестиваль «Prague Pride» відбудеться удев’яте. Протягом семи днів організатори приготували більше ніж 140 тематичних подій, кіно-показів, лекцій та воркшопів. Завершиться фестиваль «Маршем рівності».

З 2009 року закон у Чехії передбачає захист від дискримінації за сексуальною орієнтацією, у тому числі на робочому місці та в інших сферах життя.

Ставлення суспільства у Чехії до одностатевих стосунків стало набагато вільнішим після Оксамитової революції. Сьогодні Чехія є однією з найбільш дружніх до ЛГБТ країн в ЄС. За даними чеського Центру дослідженнь громадської думки, за реєстрацію одностатевих шлюбів у Чехії в 2018 році виступило 74% людей.