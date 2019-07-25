У Кривому Розі скасували ЛГБТІ-марш через безпекові ризики

Організатори «КривбасПрайду-2019» повідомили про скасування ЛГБТІ-ходи у Кривому Розі через ймовірність, що поліція не зможе гарантувати безпеку учасників. Відповідну заяву вони розмістили на сторінці спільноти у фейсбуці 24 липня.

«Як організатори публічних заходів, ми в першу чергу маємо працювати з ризиками, які можуть впливати на безпеку і здоров’я учасників маршу. На жаль, наразі ризики незабезпечення безпеки правоохоронними органами високі, і ми маємо бути реалістами, оцінюючи їх. Тим не менш, ми впевнені, що наступний «КривбасПрайд» завершиться маршем вулицями нашого міста», – мовиться у повідомленні.

Як зазначається, у рамках фестивалю дискусії про реєстровані цивільні партнерства, безпеку та ризики для громадських активістів в сучасних умовах, інтерактивні лекції, кінопокази та зустріч батьківської ініціативи «ТЕРГО». Урочисте відкриття відбулося 25 липня.

22 липня минулого року у Кривому Розі марш на підтримку ЛГБТІ-спільноти провели за участі кількох десятків людей. Паралельно представники кількох громадських і релігійних організацій проводили акцію «Молитовна варта: за родину, за святість нашого народу, за охорону духовного світу дитини», протестуючи проти маршу ЛГБТ.

30 червня 2018 у Кривому Розі невідомі напали на одного з організаторів фестивалю «КривбасПрайд» Бориса Золотченка. Поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Між тим, як повідомив він журналістам Радіо Свобода під час трансляції з «КиївПрайду-2019», за цей рік до відповідальності нікого не притягнуто.