Президент Чехії подав позов до уряду, який відмовився включити його в делегацію на саміт НАТО

Президент Чехії Петр Павел 23 червня заявив, що подав позов до Конституційного суду проти чеського уряду після того, як кабінет відмовився включити його до складу делегації на саміті НАТО наступного місяця.

Уряд, очолюваний колишнім суперником Павела на президентських виборах Андреєм Бабішем, заявив напередодні, що не включить президента Чехії, колишнього високопосадовця НАТО, до складу своєї делегації на саміті альянсу в липні, зазначивши, що уряд має захищати свої позиції, зокрема низькі витрати на оборону.

Бабіш вказав, що сам поїде до Анкари 7-8 липня з міністрами закордонних справ і оборони.

«Я подав позов про компетенцію до Конституційного суду, щоб уточнити повноваження президента й уряду щодо представництва країни за кордоном, зокрема на саміті НАТО», – сказав Павел. «Вважаю рішення про виключення президента з делегації безпрецедентним і вкрай невдалим кроком», – додав він.

За його словами, президенти очолювали чеські делегації на 19 із 20 минулих самітів НАТО за різних президентів й урядів, за одним винятком – через стан здоров’я.

Бабіш сказав, що поважає рішення Павела. «Але я не думаю, що це гарна ідея», – написав він у соцмережі X, додавши, що рішення уряду було «прагматичним».

У суді заявили, що отримали скаргу й розглянуть питання про її пріоритетне розгляд. Поки незрозуміло, чи встигне суд ухвалити рішення до саміту.

Згідно з чеською конституцією, президент має обмежені повноваження, а зовнішня політика визначається урядом.

Павел є рішучим прихильником України у її війні з Росією, тоді як кабінет Бабіша скоротив підтримку.