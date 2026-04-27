ЗМІ: НАТО розглядає можливість припинення проведення щорічних самітів

НАТО розглядає можливість припинення практики проведення щорічних самітів, що дозволило б уникнути потенційно напруженої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у його останній рік перебування на посаді. Про це пише агентство Reuters з посиланням на шість джерел.

Частота самітів НАТО змінювалася протягом 77-річної історії альянсу, але його лідери зустрічаються щоліта з 2021 року і зберуться цього року в столиці Туреччини Анкарі 7 та 8 липня.

Але деякі члени НАТО наполягають на уповільненні темпів, повідомили агентству Reuters високопосадовець європейського урядовця та п'ять дипломатів, усі з країн-членів НАТО.

Один дипломат сказав, що саміт 2027 року, який має відбутися в Албанії, ймовірно, відбудеться цієї осені, і НАТО розглядає можливість взагалі не проводити його у 2028 році – році президентських виборів у США та останньому повному календарному році перебування Трампа на посаді.

Інший сказав, що деякі країни наполягають на проведенні самітів кожні два роки, додавши, що жодного рішення ще не прийнято, і генеральний секретар Марк Рютте матиме останнє слово.



Джерела розмовляли на умовах анонімності, обговорюючи внутрішні дискусії в НАТО. У відповідь на запит Reuters чиновник НАТО заявив: «НАТО продовжуватиме проводити регулярні зустрічі глав держав та урядів, а між самітами союзники НАТО продовжуватимуть консультуватися, планувати та приймати рішення щодо нашої спільної безпеки».

Двоє джерел згадали Трампа як фактор, але кілька сказали, що враховуються ширші міркування.

Адміністрація Трампа неодноразово висловлювала різку критику на адресу багатьох із 31 інших членів оборонного альянсу, а нещодавно дорікнула деяким з них за те, що вони не надали більшої підтримки військовим операціям США проти Ірану.



