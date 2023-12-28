У Чехії МВС закликало жителів обійтися без новорічних феєрверків

Міністерство внутрішніх справ Чехії, а також мерії багатьох чеських міст звернулися до співгромадян обійтися цього року без новорічних феєрверків.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Віт Ракушан у своєму зверненні закликав співгромадян утриматися цього року від гучних салютів у зв’язку з недавньою стріляниною в Празі, внаслідок якої загинули 14 людей (зокрема і сам нападник). На думку Віта Ракушана, утримання від феєрверків «є тим найменшим, що ми можемо зробити для тих, кого ця подія болюче торкнулася».

Не можна в людях «підвищувати нервозність і поглиблювати травми, які після себе залишило насилля», наголосив міністр.

Як повідомляють чеські ЗМІ, вже нині відомо, що новорічні феєрверки скасувала низка міст, зокрема моравське місто Оломоуц.

Масова стрілянина сталася в Карловому університеті в центрі Праги 21 грудня. Крім загиблих, ще 25 людей були поранені, 10 із них – серйозно.

Це була найбільша масова стрілянина в центральноєвропейській країні і одна з найкривавіших в Європі.

У поліції повідомляли, що нападник, раніше невідомий поліції, мав «величезний арсенал зброї і боєприпасів», і що швидкі дії поліції запобігли значно серйознішій стрілянині.

Інцидент стався в будівлі філософського факультету Карлового університету. Будівля розташована на площі Яна Палаха у жвавому туристичному районі Праги.