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У Чехії МВС закликало жителів обійтися без новорічних феєрверків

Свічки і квіти у пам’ять про загиблих внаслідок стрілянини в Карловому університеті в Празі (фото – 24 грудня 2023 року)
Свічки і квіти у пам’ять про загиблих внаслідок стрілянини в Карловому університеті в Празі (фото – 24 грудня 2023 року)

Міністерство внутрішніх справ Чехії, а також мерії багатьох чеських міст звернулися до співгромадян обійтися цього року без новорічних феєрверків.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Віт Ракушан у своєму зверненні закликав співгромадян утриматися цього року від гучних салютів у зв’язку з недавньою стріляниною в Празі, внаслідок якої загинули 14 людей (зокрема і сам нападник). На думку Віта Ракушана, утримання від феєрверків «є тим найменшим, що ми можемо зробити для тих, кого ця подія болюче торкнулася».

Не можна в людях «підвищувати нервозність і поглиблювати травми, які після себе залишило насилля», наголосив міністр.

У Празі вшановують пам'ять жертв масового вбивства в університеті (фоторепортаж)
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У Празі вшановують пам'ять жертв масового вбивства в університеті (фоторепортаж)

Чехія оголосила 23 грудня національним днем жалоби за жертвами стрілянини, яка шокувала чехів та викликала численні повідомлення про солідарність.

Як повідомляють чеські ЗМІ, вже нині відомо, що новорічні феєрверки скасувала низка міст, зокрема моравське місто Оломоуц.

Масова стрілянина сталася в Карловому університеті в центрі Праги 21 грудня. Крім загиблих, ще 25 людей були поранені, 10 із них – серйозно.

Це була найбільша масова стрілянина в центральноєвропейській країні і одна з найкривавіших в Європі.

У поліції повідомляли, що нападник, раніше невідомий поліції, мав «величезний арсенал зброї і боєприпасів», і що швидкі дії поліції запобігли значно серйознішій стрілянині.

Інцидент стався в будівлі філософського факультету Карлового університету. Будівля розташована на площі Яна Палаха у жвавому туристичному районі Праги.

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