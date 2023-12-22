Стрілянина в Празі: поліція ідентифікувала загиблих, охорону громадських будівель посилили

У Чехії влада вжила заходів для посилення безпеки шкіл й інших закладів по всій країні після масової стрілянини в університеті в центрі Праги 21 грудня, внаслідок якої загинули 13 людей і ще 25 – були поранені, 10 із них – серйозно.

Міністр внутрішніх справ Віт Ракусан пояснив, що попередні повідомлення про те, що під час нападу на будівлю Карлового університету загинули 14 людей, включали і самого нападника, який, за даними поліції, скоїв самогубство.

«Ми встановили всіх 14 загиблих і їхні особи. Це – 13 жертв божевільного стрілка і сам стрілок», – сказав Ракусан Чеському телебаченню 22 грудня.

Міністерство внутрішніх справ країни 22 грудня також повідомило, що в результаті нападу постраждали троє іноземців – один громадянин Нідерландів і двоє з Об’єднаних Арабських Еміратів.

Лекції і заходи в Карловому університеті, який на момент нападу все ще працював, скасовані.

Виступаючи незабаром після стрілянини, 21 грудня Ракусан сказав, що «у Чеській Республіці ніколи не було такого акту», додавши, що немає жодних ознак того, що стрілянина мала зв’язок з міжнародним тероризмом.

Це була найбільша масова стрілянина в центральноєвропейській країні і одна з найкривавіших в Європі.

У поліції напередодні повідомили, що нападник, раніше невідомий поліції, мав «величезний арсенал зброї і боєприпасів», і що швидкі дії поліції запобігли значно серйознішій стрілянині.

Інцидент стався в будівлі філософського факультету Карлового університету. Будівля розташована на площі Яна Палаха у жвавому туристичному районі Праги.

Уряд Чехії оголосив 23 грудня національним днем жалоби.