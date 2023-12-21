Стрілянина в Празі: поліція уточнила кількість жертв

Унаслідок стрілянини в столиці Чехії загинули 14 людей, поранені 25, повідомив керівник поліції Праги Мартін Вондрашек.



Раніше повідомлялося про 15 загиблих і 24 поранених. Він не пояснив зміни.



«На даний момент я можу підтвердити 14 жертв жахливого злочину і 25 поранених, з яких 10 у важкому стані», – сказав Вондрашек, якого цитує AFP.



За його словами, усі жертви були вбиті всередині будівлі. ЗМІ повідомляють, що принаймні деякі з них були однокурсниками стрілка.

Вондрашек додав, що нападник, раніше невідомий поліції, мав «величезний арсенал зброї та боєприпасів», і що швидкі дії поліції запобігли значно серйознішій стрілянині.

Інцидент стався в будівлі філософського факультету Карлового університету. Будівля розташована на площі Яна Палаха у жвавому туристичному районі Праги.

Уряд Чехії оголосив 23 грудня національним днем жалоби.