Празький стрілець: що відомо про студента, який влаштував бійню в Карловому університеті

Увечері 21 грудня в самому центрі Праги, у будівлі філософського факультету Карлового університету, найбільшого в країні навчального закладу, було вбито 13 і поранено 25 людей. Нападник, озброєний автоматичною гвинтівкою із оптичним прицілом, теж загинув. За попередніми даними, він був студентом того ж факультету.

Це перший в історії Чехії випадок такого масового вбивства в навчальному закладі – так званого скулшутингу (від англ. school shooting, стрілянина у школі) або «колумбайнами», за назвою американського містечка Колумбайн, де у 1999 році уперше стався такий напад. Злочини такого типу останнім часом стаються все частіше у різних країнах, зокрема і В США та Росії.

Як розвивалися події? Як діяла поліція? Що відомо про празького стрільця? Чи справді він вів телеграм-канал російською мовою? Радіо Свобода з'ясувало деталі.

Що сталося?

У першій половині дня 21 грудня чеська поліція отримала інформацію про те, що з містечка Гостоунь неподалік від Праги до чеської столиці прямує молодий чоловік, який збирається накласти на себе руки.

Наразі поліція не розголошує, хто і за яких обставин надав їм цю інформацію.

Поліція розпочала пошук вказаної інформатором особи і у будинку розшукуваного в Гостоуні виявила тіло його батька зі слідами насильницької смерті.

Далі, як повідомив на брифінгу глава поліції Чеської республіки Мартін Вондрашек, поліцейські прийшли в один із корпусів філософського факультету Карлового університету, де навчався розшукуваний і де того дня у нього мали бути заняття.

Однак, у той час із іншого корпусу того ж факультету, на площі Яна Палаха, надійшла інформація про стрілянину. Поліцейські прибули на місце події й оточили будівлю.

Про те, що в той момент відбувалося всередині, пізніше розповів історик Сергій Медведєв, який викладає на факультеті. Він забарикадувався разом зі студентами в навчальній аудиторії.

Сходи були в крові, сліди криваві були

«Усі студенти, які були зі мною, усі в безпеці, ми вийшли. Ми були на третьому поверсі, стрілянина, я так розумію, на четвертому. Сходи були в крові, не всі, але досить багато крові, сліди криваві були. І на першому-другому поверхах стояли ноші, як мені здалося, деякі навіть із тілами. Ми перечекали. Ми практично з моменту початку стрілянини понад годину перебували в аудиторії», – розповів у коментарі телеканалу «Настоящее время» (створеному Радіо Свобода за участю «Голосу Америки») Сергій Медведєв.

Спогадами поділилася і студентка філософського факультету Єлизавета Чехарова, яка теж була в університеті на момент стрілянини:

«Ми були на заняттях на третьому поверсі. Були чутні крики, потім постріли. Було незрозуміло, де стріляють: зовні чи всередині. Вже після цього в аудиторію забігли спецпризначенці, сказали залишатися на своїх місцях.

Ми вимкнули світло, забарикадувалися і стали чекати, чим усе закінчиться. Ми тоді не знали, що взагалі відбувається. Тобто ми не знали, чи це стрілець, чи якийсь інший напад, чи, можливо, масова бійка. І вже хвилин за сорок, напевно, в забарикадовану аудиторію вломилися ще спецнпризначенці, поклали всіх на підлогу. Потім нас із піднятими руками виводили на вулицю. Ми бачили дуже багато крові, дуже багато носилок, поруч стояли швидкі».

З будівлі вибігали люди з піднятими руками. Очевидці поширювали фотографії студентів, які ховаються від нападника на карнизах. Студенти розповідають, що під час спроби спуститися з балкона впала жінка. Про її стан не повідомляють.

Судячи з інформації влади та опису того, що сталося, в чеських ЗМІ, стрілець, розправившись із кількома людьми всередині будівлі, піднявся на дах, звідки продовжував вести вогонь і вступив у перестрілку з поліцією.

Незабаром він був мертвий – як повідомив начальник празької поліції Петр Матейчек, наклав на себе руки в момент, коли до нього наблизилися співробітники поліції, які вилізли на дах.

Це був 24-річний студент-історик Давид К.

Чутки про те, що у нього були спільники, а центром Праги нібито бродить озброєна жінка, не підтвердилися.

Уранці 22 грудня міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан повідомив, що вдалося встановити особи всіх загиблих.

повідомив, що вдалося встановити особи всіх загиблих. Чеське телебачення передало з посиланням на представників празьких лікарень, що стан усіх поранених стабільний. Ідеться про вогнепальні поранення голови, грудей, кінцівок, а також про переломи – вочевидь, під час стрибків із висоти у спробі врятуватися від нападника.

Серед постраждалих троє іноземців – громадяни Об'єднаних Арабських Еміратів і Нідерландів.

Наскільки ефективно діяла поліція?

Шеф чеської поліції Мартін Вондрашек розповів журналістам, що в будівлі факультету було виявлено «цілий арсенал» зброї та боєприпасів, що належав стрільцю.

На думку Вондрашека, якби не швидкі дії поліцейських, жертв могло бути набагато більше. Від надходження сигналу про стрілянину на площі Палаха до смерті стрільця минула 21 хвилина.

На запитання про те, як одному зі студентів вдалося пронести в будівлю стільки зброї, ректор Карлового університету Мілена Краличкова відповіла:

«Студенти нерідко приходять у будівлю з великими сумками. У нас навчаються люди з усієї Чехії. Зараз, перед Різдвом, вони іноді з'являються на заняття з багажем – щоб потім одразу виїхати додому, до родин»

У ЗМІ та соціальних мережах, однак, лунає дедалі більше запитань про те, чи відповідає режим безпеки в чеських вишах тим викликам, які зараз існують.

Поліція повідомила, що у зв'язку з тим, що трапилося, щонайменше до 1 січня в країні буде запроваджено підвищені заходи безпеки, з'являться поліцейські патрулі з автоматами, насамперед у тих місцях, які влада оцінює як «вразливі».

Одночасно триває відстеження коментарів у соціальних мережах, де було відзначено висловлювання, що схвалювали дії нападника і розцінені як поширення ненависті.

Один такий скріншот чеська поліція навела у своєму акаунті в соціальній мережі Х:

Знімок екрану: «Мінус 11 гендерних укрофільських сонечок із ФФКУ. Погано, але наступного разу могло б бути краще».

Коментар поліції: «Автори найзвірячіших коментарів матимуть можливість показати свій героїзм у рамках кримінального переслідування».

Що відомо про стрільця?

Давида К. наразі названий поліцією єдиним підозрюваним у масовому вбивстві в центрі Праги.

Глава МВС Чехії Віт Ракушан зазначив, що стрілець з університету ніколи не мав проблем із законом, зброєю володів легально. Навчався добре, однокурсники, однак, описують його як замкнуту людину, яка «особливо ні з ким не спілкувалася». Так само відгукуються про всю сім'ю К. опитані журналістами сусіди, жителі містечка Гостоунь.

Сам Давид К., за даними поліції, найімовірніше, пов'язаний із ще одним гучним злочином, який сколихнув Чехію.

15 грудня в Клановицькому лісопарку на околиці Праги було застрелено 32-річного чоловіка і двомісячну дитину. Міністр Ракушан повідомив в інтерв'ю чеському телебаченню, що офіційно поки що йдеться про версію слідства, але ймовірність того, що вбивцею чоловіка і дитини був той, хто стріляв в університеті, «дуже висока».

Увечері 21 грудня, за кілька годин після стрілянини в університеті, користувачі інтернету знайшли в телеграмі канал, у якому користувач із такими ж ім'ям і прізвищем – Давид К. – російською мовою вів «щоденник» підготовки до свого злочину.

Розслідування Радіо Свобода

Радіо Свобода спробувало з'ясувати, чи міг Давид К. мати зв'язки з Росією, Україною або іншими пострадянськими країнами.

У червні 2022 року Давид К. захистив бакалаврську роботу, присвячену Краківському повстанню 1846 року. За цю роботу він був удостоєний премії, про що повідомляв офіційний акаунт Філософського факультету Карлового університету в травні 2023 року.

Давид К. бував у Польщі.

Радіо Свобода виявило його на знімках з міського концерту в польському місті Водзіслав-Сльонський у 2014 році. На них він спочатку сидить із невеселим обличчям в оточенні інших людей, а потім залишає захід у самому розпалі святкового концерту.

За допомогою опублікованого чеськими журналістами відео Радіо Свобода змогло дізнатися точну адресу будинку в місті Гостоунь недалеко від Праги, в якому чеська поліція проводила слідчі дії після виявлення тіла вбитого батька Давида К.

За загальнодоступними чеськими базами даних було встановлено трьох зареєстрованих за цією адресою осіб, імовірно, родичів стрільця. Станіслав К., імовірно батько Давида, працював у празькому аеропорту Вацлава Гавела, що знаходиться по сусідству. Він був заступником голови профспілки аеропорту і працював у службі безпеки (про це пізніше повідомили і чеські ЗМІ).

Ми знайшли в інстаграмі пост колеги Станіслава К., в якому він сумує у зв'язку з тим, що сталося. На запитання Радіо Свобода про те, чи міг син Станіслава К. розмовляти російською або бути пов'язаним із якоюсь із пострадянських країн, ця людина відповіла, що не володіє такою інформацією.

Романа К. 1968 року народження – імовірно, мати стрільця, – інженерка, яка займається оцінкою нерухомості. Радка К. – найімовірніше, сестра Давида. У 2021 році вона захистила бакалаврську роботу про готовність празького аеропорту протистояти надзвичайним ситуаціям (зокрема терористичним актам) у громадських місцях.

У своєму профілі у фейсбуці вона вказує як місце роботи аеропорт імені Вацлава Гавела.

На одній із фотографій Радки Радіо Свобода виявило Давида (схожість підтверджують кілька систем розпізнавання облич). Фото було зроблено в Австрії 2018 року.

Наразі, повідомлення журналістів Радіо Свобода Радка К. не прочитала.

Загадковий щоденник

Справжність телеграм-каналу, який, за непідтвердженими даними, був створений Давидом К., і в якому він російською мовою розповідав про свій намір влаштувати масове вбивство, ще під питанням.

Про те, що канал міг належати тому, хто стріляв, говорить і чеська поліція – однак, не уточнюючи, чи зроблено такий висновок на підставі загальнодоступної інформації або після вивчення гаджетів чи комп'ютера Давида К.

За кілька годин після того, як журналісти знайшли цей канал, і вже після смерті стрільця його перевели в «приватний режим», а потім і зовсім видалили. Чи було це зроблено поліцією Чехії – невідомо.

Радіо Свобода вдалося зафіксувати знімки екрану всіх повідомлень у каналі.

Канал був створений 9 грудня і починався дописом, в якому описувався «щоденник» підготовки до скулшутингу.

У ньому як приклад, що надихнув стрільця, згадують 14-річну росіянку Аліну Афанаскіну, яка влаштувала 7 грудня стрілянину у школі в Брянську (РФ), а також 19-річного Ільназа Галявієва, який убив у 2021 році у школі в Казані (РФ) сімох дітей та двох викладачок. Аж до 21 грудня, дня вбивства, канал перебував у приватному режимі.

Пости в телеграм-каналі написані російською, але з численними граматичними помилками, характерними для носіїв мови, які давно перестали використовувати її в повсякденному житті. Деякі з помилок – наприклад, «как буд-то» – виключають імовірність того, що текст у каналі був створений за допомогою комп'ютерного перекладу.

Автор каналу використовував сучасні сленгові слова, наприклад, «кринжатина», що свідчить про його знайомство з російськомовним підлітковим середовищем, можливо, через онлайн-комп'ютерні ігри.

Як з'ясував журналіст The New York Times Арік Толер, експортувавши дані каналу до стороннього сервісу, спочатку він мав підпис: «Я натхненний Аліною».

Найбільшою перешкодою для того, щоб атрибутувати цей акаунт як такий, що належав празькому стрільцю, є той факт, що перший пост у каналі кілька разів відредагували, уперше – о 16-й годині 55 хвилин за празьким часом, коли Давид К. уже був мертвий. Зробити це могли або поліцейські, які отримали доступ до каналу, або хтось іще, у кого був пароль до телеграма Давида К.

За однією з версій, канал міг бути створений людиною, не пов'язаною з празькою стріляниною, а потім пости в ньому могли бути відредаговані, щоб створити в читача враження, що їх написав Давид К. На користь цієї версії свідчить той факт, що Давид та його сім'я не мають жодних видимих зв'язків із Росією або іншими країнами, де широко використовують російську мову, а також те, що про канал стало відомо лише через кілька годин після трагедії.

Як зазначає в соціальній мережі X чеський дослідник пропаганди і дезінформації Йонаш Янчарік, теоретично пости в телеграмі можна відредагувати заднім числом так, щоб їх не було позначено як відредаговані – якщо вносити правки дуже швидко.