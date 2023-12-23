У Чехії вшановують пам’ять жертв стрілянини в празькому університеті

Прапори на будівлях державних установ приспущені 23 грудня, а по всій Чехії заплановані масові богослужіння в день національної жалоби після смертельної стрілянини в празькому Карловому університеті – найжахливішої в країні за останні десятиліття.

Уряд звернувся до чехів із закликом вшанувати загиблих хвилиною мовчання опівдні 23 грудня, а в церквах по всій країні, яка є членом ЄС і НАТО, мають бити дзвони.

21 грудня 24-річний студент вчинив стрілянину на факультеті мистецтв, вбивши 13 людей, а потім і себе. Ще одна людина померла в лікарні пізніше.

Це була найбільша масова стрілянина в центральноєвропейській країні і одна з найкривавіших в Європі.

У поліції напередодні повідомили, що нападник, раніше невідомий поліції, мав «величезний арсенал зброї і боєприпасів», і що швидкі дії поліції запобігли значно серйознішій стрілянині.

Інцидент стався в будівлі філософського факультету Карлового університету. Будівля розташована на площі Яна Палаха у жвавому туристичному районі Праги.