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У Чехії вшановують пам’ять жертв стрілянини в празькому університеті

Уряд звернувся до чехів із закликом вшанувати загиблих хвилиною мовчання опівдні 23 грудня
Уряд звернувся до чехів із закликом вшанувати загиблих хвилиною мовчання опівдні 23 грудня

Прапори на будівлях державних установ приспущені 23 грудня, а по всій Чехії заплановані масові богослужіння в день національної жалоби після смертельної стрілянини в празькому Карловому університеті – найжахливішої в країні за останні десятиліття.

Уряд звернувся до чехів із закликом вшанувати загиблих хвилиною мовчання опівдні 23 грудня, а в церквах по всій країні, яка є членом ЄС і НАТО, мають бити дзвони.

21 грудня 24-річний студент вчинив стрілянину на факультеті мистецтв, вбивши 13 людей, а потім і себе. Ще одна людина померла в лікарні пізніше.

Це була найбільша масова стрілянина в центральноєвропейській країні і одна з найкривавіших в Європі.

У поліції напередодні повідомили, що нападник, раніше невідомий поліції, мав «величезний арсенал зброї і боєприпасів», і що швидкі дії поліції запобігли значно серйознішій стрілянині.

Інцидент стався в будівлі філософського факультету Карлового університету. Будівля розташована на площі Яна Палаха у жвавому туристичному районі Праги.

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