Чемпіонат світу з хокею 2023 року пройде в Росії

Змагання Чемпіонату світу з хокею 2023 пройдуть у Санкт-Петербурзі – таке рішення 24 травня ухвалила Міжнародна федерація хокею.

Це буде перший випадок проведення світового змагання з хокею в Росії з 2016 року.

Також, згідно з рішенням МФХ, змагання 2024 року пройдуть у чеських містах Празі та Остраві, 2025 – у Швеції та Данії, хоча конкретні міста ще не визначені.

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Російські чиновники пообіцяли побудувати арену на 23 тисячі місць в центрі Санкт-Петербургу в рамках підготовки до чемпіонату. Також матчі пройдуть у Льодовому палаці, збудованому з нагоди світових змагань 2000 року.

Чемпіонат світу з хокею цього року триває в Словаччині. У 2020 році він відбудеться в швейцарських Цюриху та Лозанні, за рік потому – у Мінську, Білорусь, та Ризі, Латвія.

Влітку 2018 року Росія приймала в себе Чемпіонат світу з футболу, попри запроваджені санкції проти неї та звинувачення у порушенні прав людини.