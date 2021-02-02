IIHF підтвердила, що чемпіонат світу з хокею проведуть у Ризі

Рада Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF) підтвердила, що цьогорічний чемпіонат світу з хокею відбудеться у столиці Латвії Ризі.

Раніше федерація ухвалила рішення про відсторонення від проведення змагань Мінська.

Замінити Білорусь пропонували Словаччина та Данія.

Розглянувши ці пропозиції, рада федерації все ж вирішила зупинитися на одній країні, що прийматиме чемпіонат. Як зазначили у IIHF, так буде легше вжити максимальні протиепідемічні заходи.

Міжнародна федерація хокею з шайбою забрала у Білорусі право приймати цьогорічний чемпіонат світу з хокею, який повинен був відбутися у Мінську та Ризі. У федерації заявили, що рішення було «неминучим» і пов’язане з міркуваннями безпеки. Рада IIHF постановила, що наразі в Білорусі неможливо гарантувати безпеку команд, глядачів та чиновників. Місце проведення змагань мають визначити пізніше.

Чемпіонат світу з хоукею мав пройти у Білорусі та Латвії з 21 травня по 6 червня.

18 січня парламент Латвії відхилив можливість проведення ЧС-2021 разом із Білоруссю.

Різні європейські неурядові організації закликали IIHF перенести Чемпіонату світу 2021 з Мінська через напружену політичну ситуацію в Білорусі.

11 січня Олександр Лукашенко заявив, що Міжнародна федерація хокею з шайбою зазнала тиску через ситуацію навколо ЧС у Білорусі.