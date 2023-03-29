У Черкаській області скоротять комендантську годину – ОВА

На Черкащині з 3 квітня скорочується комендантська година, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

«Зважаючи на безпекову ситуацію та враховуючи потреби нашої економіки, посівну кампанію та задля нарощування виробничих потужностей, скорочуємо комендантську годину на Черкащині. Починаючи з понеділка, 3 квітня, її часові межі по області будуть такими: 00:00 – 4:00», – написав він у телеграмі 29 березня.

Табурець нагадав, що під час комендантської години заборонено бути на вулиці та в інших громадських місцях – за винятком сигналу повітряної тривоги.

20 березня керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підписав наказ про зміну комендантської години в Києві з 26 березня 2023 року. Згідно з документом, комендантська година діятиме з 00:00 до 05:00 щодня.

Пізніше про скорочення комендантської години повідомила обласна військова адміністрація Херсонщини. З 24 березня вона починається о 20:00 і триває до 6:00.