Українські військові заявляють про обстріл будинків та дитячого садка в Чермалику – штаб

Підтримувані Росією бойовики в ніч на 22 січня обстріляли житлові будинки та дитячий садок у Чермалику Донецької області, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил 24 січня.

Військові заявили, що обстріл здійснювали зі стрілецької зброї.

«Зранку 22 січня завідувач дитячим закладом виявила кульовий отвір у віконній рамі та внутрішній стіні ігрової кімнати. Спостерігачі СЦКК з'ясували, що пошкодження були завдані кулею калібру 7,62 міліметра, яку знайшли на підлозі кімнати», – розповіли в штабі.

Згідно з повідомленням, господарі двох квартир у сусідньому будинку також виявили пошкодження віконного скла, рами вікна та підвіконня, які виникли в результаті влучення кулі такого ж калібру.

В угрупованні «ДНР» не коментували звинувачення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.