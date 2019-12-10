Чернігів: кількість хворих на гепатит А зросла до 44

Кількість хворих на гепатит А учнів та працівників школи №7 Чернігова зросла до 44-х, з них 30 – діти. Про це повідомили у обласному лабораторному центрі МОЗ.

«Хворим встановлено діагноз вірусний гепатит А середнього ступеня тяжкості, підтверджений лабораторно. У 35 хворих діагноз підтверджено імунологічно. Госпіталізовано 39 хворих. Станом на 10.12.2019 р. виписано зі стаціонару 31 особу. Протиепідемічні заходи тривають.

28 жовтня стало відомо, що школу №7 Чернігова закрили на тиждень у зв’язку зі спалахом гепатиту А.

Гепатит А – захворювання печінки, спричинене вірусом. Передається через недотримання санітарних умов. За даними Всесвітньої організації здоров'я майже всі люди, уражені гепатитом А, повністю одужують, і у них формується пожиттєвий імунітет до хвороби, але літні люди перебувають у зоні ризику розвитку важкої форми цього захворювання.