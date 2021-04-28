У Чернігові дозволили відновити роботу дитсадкам, початковій школі та частині підприємців

У Чернігові дозволили відновити роботу дитячим садкам, початковій школі та частині підприємців.

З 29 квітня з дотриманням санітарних та протиепідемічних заходів дозволили:

прийом відвідувачів суб’єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері торговельного обслуговування населення, що працюють на відкритому повітрі, крім торговельно–розважальних центрів та розважальних закладів;

роботу суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) на відкритих (літніх) майданчиках;

відвідування закладів спеціальної позашкільної освіти спортивного спрямування;

відвідування спортивних залів спортсменами збірних команд міста та області, які здійснюють підготовку до офіційних спортивних змагань.

З 5 травня в місті дозволять:

відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, в тому числі, спеціальних закладів освіти (навчально–реабілітаційних центрів), закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти учнями 1-4 класів;

проведення спортивно–масових заходів, включених до календарного плану спортивно–масових заходів з видів спорту м.Чернігова на відкритому повітрі без глядачів.

Управлінню транспорту рекомендували підготувати пропозиції для розгляду на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради питання щодо відновлення роботи міського громадського транспорту у звичайному режимі з 5 травня.