У Дніпрі карантинні обмеження продовжили на два місяці

У Дніпрі карантинні обмеження через пандемію COVID-19 продовжили на два місяці – до 30 червня. Відповідне рішення у середу, 28 квітня, ухвалила міська спецкомісія.

Зокрема, у Дніпрі продовжили термін дії «погодинних пільг» для пільговиків у громадському транспорті. Через посилення карантину пенсіонери, люди з інвалідністю, учасники бойових дій тощо можуть їздити безкоштовно тільки з 10:00 до 15:00, в інші години пільга не діє.

За рішенням спецкомісії, школярі 5-11 класів продовжать навчання дистанційно до 12 травня. Разом із тим молодша школа й дитсадки працюватимуть у звичному режимі.

7 квітня суд у Дніпрі задовольнив позов учасника бойових дій на Донбасі В’ячеслава Гаркуші й визнав протиправним рішення спецкомісії міськради про «погодинні» пільги. Воно має набути чинності через місяць після ухвалення.

24 березня в Дніпрі, за рішенням спецкомісії, посилили карантин, запровадивши деякі обмеження «червоної» зони, попри те, що місто поки перебувало в «помаранчевій». У мерії тоді пояснили, що діють на випередження.

Загалом на Дніпропетровщині зафіксували майже 200 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусного захворювання, за останню добу – майже 600. Одужали майже 100 тисяч людей. Понад три тисячі – померли.