На дорозі Чернігів – Київ підірвалося авто, водій загинув – поліція

Поліція Чернігівщини повідомила, що розслідує обставини вибуху легкового автомобіля на автодорозі Чернігів – Київ.

За даними правоохоронців, 11 квітня близько 15:00 вони отримали повідомлення про те, що на автодорозі у селі Красне Чернігівського району підірвався легковий цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху водій загинув.

«Поліцейські встановили, що 64-річний місцевий мешканець їхав дорогою з села Ладинка в напрямку Красного. В селі він побачив знайомих, вирішив зупинитися і з’їхав з дороги на узбіччя. Там автівка наїхала на протитанкову міну. На жаль, внаслідок вибуху водій загинув на місці», – йдеться в повідомленні.

За цим фактом поліція розслідує кримінальне провадження за статтею «порушення законів і звичаїв війни».

«Поліція закликає громадян бути вкрай уважними та обережними! Особливо – на територіях, які тимчасово були в окупації ворожих військ. Росіяни залишили чимало вибухових пасток, замінованих ділянок та небезпечних предметів», – наголосили у поліції.

Поліцейські також рекомендують громадянам повертатися до населених пунктів лише після того, як фахівці обстежать всі дороги і будівлі на наявність вибухонебезпечних предметів.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій раніше повідомляли, що війська РФ після відступу з тимчасово окупованих ними територій здійнили «щільне мінування населених пунктів і екосистем». У ДСНС додали, що українські сапери «працюють в режимі нон-стоп», розміновуючи території.