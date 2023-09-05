В.о. мера Чернігова заявив про обшуки СБУ

Виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако заявив про обшуки СБУ в його квартирі.



«В мене вдома обшуки. Зараз. Поки збирав дітей до школи, до мене завітала група представників СБУ. Будуть обшукувати квартиру. Що шукатимуть: мабуть, трансформатор, який Чернігів купив, щоб врятуватися взимку після обстрілів орками енергосистеми міста», – написав він у телеграмі.

У СБУ наразі про ці слідчі дії не повідомляють.

У червні Служба безпеки України повідомила про підозру в «масштабній корупції» заступнику Чернігівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. За даними слідства, посадовець організував схему привласнення бюджетних грошей на закупівлі нового трансформатора для місцевої ТЕЦ, яка була пошкоджена через російські обстріли навесні 2022 року.

Тоді Олександр Ломако повідомив, що 19 червня зранку «силовики вкотре провели обшуки в Чернігівській міській раді, перевернули в кабінеті заступника міського голови всі документи та забрали його в столицю для обрання запобіжного заходу». За його словами, йдеться про Віктора Геращенка – керівника штабу з підготовки міста до опалювального сезону 2023/24, куратора сфери ЖКГ та енергетики. Ломако ці слідчі дії тоді назвав «черговою спробою чиновників з центру паралізувати роботу міської ради та її виконавчих органів».

Читайте також: «Я рятував свою сім’ю»: як мер Чернігова Атрошенко коментує рішення суду про своє відсторонення

Мера Чернігова Владислава Атрошенка у грудні суд позбавив права обіймати посади, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також оштрафував його. Таке рішення суд виніс за протоколом НАЗК про конфлікт інтересів. Мер Чернігова вважає це рішення неправосудним.