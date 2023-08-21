Школу, яка постраждала через удар по центру Чернігова, 1 вересня не відкриють – місцева влада

Пошкоджена внаслідок російського удару 19 серпня по центру Чернігову школа №3 не запрацює 1 вересня. Про це в ефірі Радіо Свобода (проект Свобода.Ранок) розповів виконувач обов’язків міського голови Олександр Ломако.



За його словами, у будівлі пошкоджені 93 вікна, перегородки та двері.



«Сім кабінетів не можна використовувати, а також пошкоджений спортивний майданчик. 30 шкіл мали відкрити двері 1 вересня, зараз – 29. Діти поділені на групи так, щоб не було одночасно в школі більше дітей, ніж може прийняти сховище», – каже Ломако.



Батьки самостійно можуть обирати у якому форматі будуть навчатися діти: очно чи дистанційно. За словами Ломако, у разі вибору очної форми дітей в класі будуть ділити на зміни – до обіду та після. Загалом російськими обстрілами було знищено дві школи, додає в.о. мера Чернігова, а пошкоджено 80% шкіл. Їх будуть відновлювати почергово. Наприклад, у школі №15 з 1 вересня очно будуть навчатися тільки учні молодшої школи.



«Там ведуться суттєві роботи, вони не будуть завершені до 1 вересня, але один із корпусів ми плануємо відкрити», – додає Ломако.



За його словами, минулого року очно у Чернігові навчались 15 тисяч школярів із 28 тисяч, цього року планують більше.

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19 серпня російські військові завдали ракетного удару по центру Чернігова. Повідомлялося про сімох загиблих і 156 постраждалих.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.