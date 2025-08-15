Сили РФ атакували балістичною ракетою село на Чернігівщині – ОВА

Російські війська вчора пізно ввечері атакували балістичною ракетою село в Корюківській громаді на Чернігівщині – пошкоджені сільгосппідприємство, житлові будинки, повідомив голова обласної військової адміністрації Вячеслав Чаус.

За його словами, на місці прильоту працювала комісія – оцінювала руйнування, фіксувала збитки.

Протягом минулої доби, за даними місцевої влади, війська РФ обстріляли 13 населених пунктів у пʼяти громадах, є руйнування в Семенівській громаді.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська у ніч на 15 серпня атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М та майже 100 дронів, зокрема ракетами атакували Харківщину та Чернігівщину. Військові зафіксували влучання ракет та 34 БпЛА на 13 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



