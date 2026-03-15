На Чернігівщині біля блокпоста вибухнув дрон: є загиблий і поранені серед військових – влада

Знищений російською армією дім на Чернігівщині. 11 грудня 2025 року
Знищений російською армією дім на Чернігівщині. 11 грудня 2025 року

На Чернігівщині російський дрон вибухнув біля блокпоста, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Дмитро Брижинський.

«У прилеглій громаді БпЛА вибухнув поблизу блокпоста. Внаслідок вибуху двоє військовослужбовців отримали поранення. Їм надається вся необхідна медична допомога», – зазначив місцевий чиновник.

Згодом Брижинський уточнив, що внаслідок удару є загиблий та поранені серед військовослужбовців, також постраждав поліцейський.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.


