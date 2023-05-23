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Двоє людей підірвалися на Чернігівщині, одна людина загинула – ОВА

За попередньою інформацією, трагедія сталася через нехтування заходами мінної безпеки, повідомив голова ОВА

На Чернігівщині 23 травня двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, одна особа загинула, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Сьогодні неподалік села Хрінівка Сновської міської територіальної громади на невідомому вибуховому пристрої підірвалося двоє людей: одна особа загинула, інша – травмована», – написав він у телеграмі.

Чаус додав, що, за попередньою інформацією, трагедія сталася через нехтування заходами мінної безпеки.

На деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни, часто травмуючись чи втрачаючи життя. За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

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