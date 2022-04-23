Чернігівську область обстріляли з території Росії – прикордонслужба

Російські військові ввечері 22 квітня вкотре обстріляли Чернігівську область із території Росії, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

«Вчора ввечері з РФ обстріляли українську територію на ділянці відділу «Гірськ» Чернігівського прикордонного загону. Близько десяти гранат, випущених з-за кордону з автоматичного гранатомета, розірвалися неподалік від прикордонного села Сеньківка», – йдеться в повідомленні.

У прикордонній службі наголосили, що це вже четвертий зафіксований прикордонниками обстріл Чернігівщини з російської території після того, як Сили оборони України витіснили загарбників з області.

«Два з трьох попередніх обстрілів ворог також цілив на ділянку кордону поблизу Сеньківки, але минулі рази з мінометів. Прикордонні наряди під час вказаних обстрілів не постраждали», – додали у ДПСУ.

Чернігівщину звільнили від російських окупантів на початку квітня. Проте атаки з боку російських сил цього прикордонного регіону не припиняються. 15 квітня російські військові зі своєї території обстріляли з мінометів позиції українських прикордонників на Чернігівщині.