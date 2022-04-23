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Чернігівську область обстріляли з території Росії – прикордонслужба

Місцевий житель біля нерозірваних мінометних снарядів, залишених під час вторгнення Росії. Село Ягідне на Чернігівщині, 20 квітня 2022 року

Російські військові ввечері 22 квітня вкотре обстріляли Чернігівську область із території Росії, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

«Вчора ввечері з РФ обстріляли українську територію на ділянці відділу «Гірськ» Чернігівського прикордонного загону. Близько десяти гранат, випущених з-за кордону з автоматичного гранатомета, розірвалися неподалік від прикордонного села Сеньківка», – йдеться в повідомленні.

У прикордонній службі наголосили, що це вже четвертий зафіксований прикордонниками обстріл Чернігівщини з російської території після того, як Сили оборони України витіснили загарбників з області.

«Два з трьох попередніх обстрілів ворог також цілив на ділянку кордону поблизу Сеньківки, але минулі рази з мінометів. Прикордонні наряди під час вказаних обстрілів не постраждали», – додали у ДПСУ.

Чернігівщину звільнили від російських окупантів на початку квітня. Проте атаки з боку російських сил цього прикордонного регіону не припиняються. 15 квітня російські військові зі своєї території обстріляли з мінометів позиції українських прикордонників на Чернігівщині.

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