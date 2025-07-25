ОВА: у лікарні померла жінка, яка постраждала через удар РФ по Чернівцях 12 липня

У лікарні померла жінка, яка постраждала через російський удар по Чернівцях 12 липня, повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.



«На жаль, сьогодні в лікарні померла важкопоранена чернівчанка – 44-річна Ілона Капельницька, яка перебувала в комі з дня ворожого удару 12 липня по багатоквартирному житловому будинку», – написав він у телеграмі.

У ніч на 12 липня російські війська завдали масованої комбінованої атаки на міста України. У Чернівцях було пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів. Було відомо про трьох загиблих і 14 постраждалих внаслідок атаки РФ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



