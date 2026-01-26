У Кремлі нарахували чверть мільйона безробітних серед росіян, які повернулися з війни

Начальник управління президента Росії з громадських проєктів Сергій Новіков повідомив, що близько 250 тисяч військовослужбовців, які повернулися з зони бойових дій проти України, опинилися без роботи. Пізніше цю новину видалили, звернула увагу 26 січня журналістка Фаріда Рустамова.

«У нас досить велика сіра зона – це десятки тисяч людей, які... не працевлаштувалися. Повернулися, не працюють, або витрачають гроші, які отримали, або іншим способом промишляють... А загалом 250 тисяч людей... ніде не працевлаштувалися», – повідомив чиновник Кремля наприкінці 2025 року.

Новину з його цитатою опублікувало державне агентство «РИА Новости», але пізніше заголовок та текст повідомлення переписали, замінивши цифру на слова «десятки тисяч». Початкова версія залишилася у веб-архіві.

Слова чиновника також переказали видання «Коммерсант», телеграм-канал «Контекст», сайти «Рідус» та «Царьград». Як журналістці повідомив співрозмовник в одному з видань, де оцінювали новину, це було зроблено «за дзвінком згори».

Співрозмовник в уряді додав, що «250 тисяч непрацевлаштованих серед військових, що повернулися з фронту, – це приблизна, але правильна цифра», проте негативна для російської влади.

При цьому інше державне агентство ТАСС із посиланням на Новікова наприкінці грудня повідомляло, що загальна кількість військових, що «повернулися в цивільне життя», склала 167 тисяч осіб. Йдеться лише про тих, хто має посвідчення ветерана бойових дій.

У червні 2025 року уряд Росії звітував, що 57% демобілізованих уже працюють, але їх чисельність не називалася, додала Рустамова.