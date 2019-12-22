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22 грудня 2019, Київ 20:13
Новини | Події

Закон про безперешкодний доступ Червоного Хреста до СІЗО набув чинності

Лук'янівське СІЗО. Київ, 21 лютого 2018 року

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Закон про безперешкодний доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до людей, взятих під арешт, набув чинності.

21 грудня документ оприлюднений у «Голосі Україні». Він доповнює закон «Про попереднє ув’язнення» таким абзацом: «Представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста побачення із особами, взятими під варту, надається адміністрацією місця попереднього ув'язнення безперешкодно, без обмеження кількості таких побачень та їх тривалості, у випадках та відповідно до умов Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни з повідомленням слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження, у вільний від виконання слідчих дій та судових засідань час».

За даними Державної кримінальної-виконавчої служби України, станом на 1 вересня в українських колоніях та слідчих ізоляторах перебувало близько 55 тисяч людей.

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