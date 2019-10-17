Червоний хрест передав на окупований Донбас 118 тонн гуманітарної допомоги – прикордонники

Міжнародний комітет Червоного хреста передав на непідконтрольну українській владі територію Донбасу 118 тонн гуманітарної допомоги, повідомила Державна прикордонна служба України.

16 жовтня через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» на Донеччині поїхали сім вантажівок з продуктовими наборами, пластмасовими трубами, насосами, трасошукачами, електродами та арматурою.

Міжнародний комітет Червоного Хреста регулярно надсилає допомогу жителям неконтрольованих українською владою районів Донбасу.

Збройний конфлікт у регіоні триває з весни 2014 року. За оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей із усіх сторін.