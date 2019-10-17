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17 Жовтень 2019, Київ 10:26
Новини | Події

Червоний хрест передав на окупований Донбас 118 тонн гуманітарної допомоги – прикордонники

Міжнародний комітет Червоного Хреста регулярно надсилає допомогу жителям неконтрольованих українською владою районів Донбасу

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Міжнародний комітет Червоного хреста передав на непідконтрольну українській владі територію Донбасу 118 тонн гуманітарної допомоги, повідомила Державна прикордонна служба України.

16 жовтня через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» на Донеччині поїхали сім вантажівок з продуктовими наборами, пластмасовими трубами, насосами, трасошукачами, електродами та арматурою.

Міжнародний комітет Червоного Хреста регулярно надсилає допомогу жителям неконтрольованих українською владою районів Донбасу.

Збройний конфлікт у регіоні триває з весни 2014 року. За оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей із усіх сторін.

Куди несуть гроші жителі Донецька і Луганська?
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Куди несуть гроші жителі Донецька і Луганська?

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